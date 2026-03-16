Quién es Vanessa Chávez, la creadora de contenido contra la que se querelló Pailita por millonaria estafa

Golpe a uno de los referentes del género urbano en Chile. El cantante urbano Pailita —nombre artístico de Carlos Javier Rain— presentó una querella contra la creadora de contenido Vanessa Chávez por un “perjuicio económico que superaría los $150 millones”.

La mujer, de 33 años, se vinculó al género urbano participando como modelo en videoclips, según informa T13. Uno de esos trabajos habría sido con Cris MJ, cuando habría conocido a Pailita durante 2022.

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Uno de los hechos denunciados apunta a la venta de un vehículo de alta gama, que habría sido ofrecido al artista por cerca de 40 millones de pesos, con la promesa de transferirlo posteriormente a su nombre.

Sin embargo, el cantante descubrió que el automóvil estaba involucrado en una demanda civil y nunca fue transferido. La querella menciona otra operación por 120 millones de pesos.

“El cheque por ese monto habría sido cobrado por Vanessa Chávez en mayo de 2023, sin que posteriormente se concretara el negocio prometido”, expuso T13.

¿Quién es Luzz Vanee?

Vanessa Chávez es oriunda de Pedro Aguirre Cerda y ganó notoriedad tras apariciones en el diario La Cuarta. El diario la calificó en su momento como una de las pioneras de Arsmate. Es creadora y rostro visible del sitio en eventos relevantes, incluso el Festival de Viña del Mar.

Luzz Vanee, como es conocida en redes, ha amasado una cantidad importante de fans. En Instagram cuenta con casi 350 mil seguidores, que ven sus trabajos y En Onlyfans tiene más de 62 mil me gusta, 25 mil en TikTok, mientras que su cuenta en X está sin actualizarse desde 2023. De todas maneras, posee más de 50 mil seguidores.

Las imágenes que comparte Chávez (y que son publicables):