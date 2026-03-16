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Un mensaje inesperado: así fue la reacción de una de las hijas de Luis Jiménez tras confirmar su romance con Gala Caldirola

El exfutbolista compartió en sus redes sociales un viaje que tuvo con la modelo española por el sur de Chile.

Sebastián Escares

Un mensaje inesperado: así fue la reacción de una de las hijas de Luis Jiménez tras confirmar su romance con Gala Caldirola

Tras una serie de especulaciones, el pasado jueves el exfutbolista Luis “Mago” Jiménez confirmó su romance con Gala Caldirola.

Mediante una historia en su cuenta de Instagram y posando con la modelo española, el exjugador escribió: “Hoy ambos estamos solteros y en un momento de tranquilidad en nuestras vidas. Por eso decidimos darnos la oportunidad de conocernos de verdad", escribió.

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“Queremos simplemente darnos la oportunidad, con respeto, cariño y honestidad, y ver qué nos depara el destino. Sin grandes expectativas, pero con el corazón abierto”, agregó Jiménez.

La reacción de la hija de Luis Jiménez

Luego de la noticia, el Mago compartió en Instagram una serie de fotografías junto a Gala Caldirola en un viaje en el sur del país.

“Hay lugares que te llenan de paz... y las personas que lo hacen todo aún más bonito. Las risas no faltan”, escribió el exfutbolista.

No obstante, un detalle que muchos usuarios no dejaron pasar, fue que una de las hijas de Jiménez comentó la publicación.

“Amor y paz”, comentó Raffaella, una de sus hijas con Coté López, quien no quedó indiferente al nuevo romance que mantiene su padre con la española. Ante ello, Luis Jiménez le respondió con emojis de corazones.

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