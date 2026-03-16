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“Nunca lo hicimos público”: Disley Ramos confiesa desconocido romance con jugador de la Selección Chilena

La influencer reveló que mantuvo una relación por cerca de un año con el futbolista.

Sebastián Escares

“Nunca lo hicimos público”: Disley Ramos confiesa desconocido romance con jugador de la Selección Chilena

Una desconocida historia de amor sacó a la luz recientemente Disley Ramos, quien contó que hace un tiempo atrás mantuvo un romance con un jugador de la Selección Chilena.

El romance no fue para nada fugaz. De hecho, la influencer contó que mantuvo una relación por cerca de un año con el futbolista nacional.

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En una reciente entrevista en el podcast de la revista de Sarah, conducido por Tanza Varela, Disley Ramos confesó que mantuvo un romance con Guillermo Maripán.

“Nosotros duramos un año, pero en secreto. Nunca lo hicimos público”, contó la creadora de contenido sobre su vínculo con el defensor de 31 años.

Una relación a distancia

La exparticipante de Mundos Opuestos reveló que la relación que mantenían era a distancia, ya que Maripán se radicaba en Europa.

Luego de un distanciamiento inicial, ella viajó a Turín, en Italia, para retomar la relación con el futbolista, en donde permaneció por cerca de un mes.

No obstante, fue en ese momento cuando explotó el escándalo entre Guillermo Maripán y Carmen Castillo, popularmente conocida como “Carmen Tuitera”. “Yo estaba con él, de hecho estábamos viendo una película, y ahí ella le mandó esos mensajes”, comentó la influencer.

“Él me dijo que nunca habían tenido nada, que hablaban pero que no había pasado nada. Lo único que me contó fue que había existido un beso”, recordó Ramos.

Por último, la creadora de contenido negó que el defensor del Torino la llenara de regalos mientras eran pareja. “Yo gano mis buenas lucas y no necesito que me compren nada. Siempre he estado con hombres que me han tratado como una reina”, concluyó.

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