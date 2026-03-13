Ayer confirmaron su romance y hoy comparten en Torres del Paine: Luis Jiménez subió romántica sesión de fotos junto a Gala Caldirola

El pasado jueves, Luis Jiménez utilizó su cuenta de Instagram para dar a conocer su ‘pololeo’ junto a Gala Caldirola.

“Hoy ambos estamos solteros y en un momento de tranquilidad en nuestras vidas. Por eso decidimos darnos la oportunidad de conocernos de verdad”, dijo Jiménez en la publicación.

Este viernes, el ex futbolista volvió a las redes sociales y subió una romántica sesión de fotos junto a la ex chica reality en un paseo en Torres del Paine.

“Hay lugares que te llenan de paz... ¡y personas que lo hacen todo aún más bonito! ¡Risas no faltan!“, escribió Luis Jiménez.

La publicación se llenó de comentarios aplaudiendo la relación.

“Que lindo amigos, la vuelta larga y encontrarse, se ven felices”; “Volvió a brillar ‘luchin’”; “Que todo resulte bonito”, fueron algunos de los comentarios que recibieron.