Qué es el Cuerpo Militar del Trabajo: la división del Ejército encargada de construir las zanjas en la frontera norte de Chile

El Cuerpo Militar del Trabajo (CMT) será el organismo del Ejército encargado de ejecutar las primeras obras de barreras físicas en la frontera norte, una de las medidas anunciadas por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast para enfrentar la migración irregular.

Durante el viernes comenzaron a llegar maquinarias militares al paso fronterizo de Chacalluta, en la región de Arica y Parinacota.

El despliegue responde a la instrucción que el Mandatario entregó al comandante en jefe del Ejército, el general Pedro Varela, para reforzar la presencia en la Macrozona Norte y colaborar en la construcción de barreras.

Las obras forman parte del denominado “Plan Escudo Fronterizo”, impulsado por la nueva administración junto a los ministerios de Defensa, Obras Públicas y Seguridad.

La historia del CMT

En una primera etapa se contempla la excavación de 600 metros de zanja en Chacalluta, además de levantar un muro con el mismo material extraído.

El CMT depende de la División de Ingenieros del Ejército y se dedica a ejecutar obras civiles, principalmente caminos en zonas aisladas.

El organismo fue creado en 1953 durante el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo y ha participado

en proyectos emblemáticos como la construcción de la Carretera Austral, iniciada durante la dictadura de Augusto Pinochet, además de labores de reconstrucción tras el Terremoto de Chile de 2010.