Con material inédito y testimonios exclusivos: Netflix prepara documental íntimo sobre Gustavo Cerati

La plataforma Netflix anunció la producción de un nuevo documental sobre Gustavo Cerati, que buscará retratar la faceta más personal y desconocida del icónico artista.

El proyecto, actualmente en desarrollo, se estrenará en 2027 y promete ofrecer una mirada profunda al hombre detrás de la figura pública.

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La producción contará con acceso exclusivo a material de archivo nunca antes visto, además de testimonios de su círculo más cercano, incluyendo a sus excompañeros de Soda Stereo, Zeta Bosio y Charly Alberti.

Según explicó su hermana y productora asociada, Laura Cerati, el documental busca reflejar “la vida única de un ser que llegó a contagiar su pasión a muchos a través de su poesía y su música”, destacando su capacidad de “sacar belleza del caos”.

Dirigido por Picky Talarico, quien ya trabajó en el documental Rompan Todo, y con dirección creativa de Andy Fogwill, el proyecto cuenta con un equipo que tuvo cercanía directa con el artista.