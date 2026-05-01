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Comienza la restricción vehicular 2026: estos son los autos que no pueden circular desde hoy 1 de mayo

La normativa del Plan GEC comenzó a aplicarse en Santiago y fija restricciones según el último dígito de la patente.

Nelson Quiroz

Comienza la restricción vehicular 2026: estos son los autos que no pueden circular desde hoy 1 de mayo

Desde este 1 de mayo comenzó a regir la restricción vehicular 2026 en la Región Metropolitana, una medida clave del Plan de Gestión de Episodios Críticos (GEC) que se extenderá hasta el 31 de agosto.

La normativa busca reducir los niveles de contaminación durante los meses de invierno y se aplica de lunes a viernes, entre las 07:30 y las 21:00 horas, excluyendo festivos.

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Fiscalización autos / KARIN POZOAGENCIAUNO

La restricción rige en toda la Provincia de Santiago, además de las comunas de Puente Alto y San Bernardo.

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En esta primera jornada, uno de los puntos centrales es que los vehículos catalíticos con sello verde inscritos antes del 1 de septiembre de 2011 deberán respetar un calendario de dos dígitos diarios según su patente.

¿Cómo rige?

El esquema establece que los lunes no pueden circular los dígitos 8 y 9; martes 0 y 1; miércoles 2 y 3; jueves 4 y 5; y viernes 6 y 7.

En paralelo, los vehículos sin sello verde enfrentan mayores limitaciones. Dentro del anillo de Américo Vespucio tienen prohibición total de circulación en el horario establecido, mientras que fuera de ese perímetro, pero dentro de la provincia y comunas incluidas, la restricción se amplía a cuatro dígitos por día.

La medida también alcanza a motocicletas antiguas, buses sin sello verde y vehículos de carga, con horarios específicos según el tipo de transporte.

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