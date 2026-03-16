En una nueva sesión de la Academia de Emprendedores en Radio ADN, el conductor Leo Meyer y el profesor Walter Beller conversaron con el equipo de Fomento Productivo de Puente Alto.

Los invitados Sol Uribe, Eduardo Cartes, José Miguel Alarcón y Camilo Delgado explicaron cómo la gestión municipal ha pasado del asistencialismo a un rol de asesoría estratégica para pymes y startups. Uno de los hitos mencionados fue el proyecto “La Otra Cuadra”, un polo gastronómico que reactivó el casco histórico.

Eduardo Cartes, destacó que la iniciativa nació bajo la premisa de que “Puente Alto necesita y merece un espacio bohemio donde la familia se pueda encontrar". El evento ha logrado integrar a locatarios y marcas privadas en un “círculo virtuoso”.

Al analizar el impacto del modelo de intervención, el profesional fue enfático: “Lo que funciona en Puente Alto puede funcionar en cualquier parte de Chile", asegurando que recuperar el espacio público desplaza eficazmente a la delincuencia.

En cuanto a la visión de futuro, Sol Uribe resaltó la creación del Hub Cordillera para democratizar el acceso a la tecnología. “Tenemos el talento, tenemos la creatividad (...) la innovación también está en los territorios“, afirmó Uribe, señalando que buscan romper con la concentración de oportunidades en el sector oriente de la capital.

Academia de Emprendedores y más

La Academia de Emprendedores, liderada por el periodista Leo Meyer, ofrece planes de clases mensuales y anuales con contenidos prácticos impartidos por expertos del ecosistema emprendedor. Quienes quieran conocer más sobre las clases, planes y contenidos pueden revisar https://nas.io/es-mx/ademlatam.

Además, Meyer realiza servicios de host y moderador para eventos y encuentros de innovación. Para más información o cotizaciones en https://leomeyer.cl/.