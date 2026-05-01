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Balacera en Cerro Navia termina con hombre muerto frente a su casa

La víctima, de 33 años, fue atacada por un sujeto en motocicleta mientras realizaba una compra. El caso es investigado por la PDI.

Verónica Villalobos

foto T13

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Santiago

Un homicidio se registró durante la madrugada de este viernes en la comuna de Cerro Navia, Región Metropolitana, luego de que un hombre de 33 años fuera asesinado a disparos a metros de su domicilio.

El hecho ocurrió en la intersección de Río Gallego con Los Diaguitas, cuando la víctima se encontraba comprando en un carrito de comida. En ese contexto, fue interceptado por un sujeto que se movilizaba en motocicleta, con quien sostuvo un breve intercambio verbal antes de que el atacante extrajera un arma y efectuara múltiples disparos.

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Tras el ataque, el hombre fue trasladado en estado grave al Hospital Félix Bulnes, donde se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de sus heridas. La situación generó un amplio despliegue policial en el sector.

Por instrucción de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, equipos especializados de la PDI y del Laboratorio de Criminalística realizaron peritajes en el lugar, incluyendo levantamiento de evidencia balística, recolección de muestras biológicas y toma de declaraciones a testigos.

Las diligencias también consideran la revisión de cámaras de seguridad para reconstruir la dinámica del crimen. Según información preliminar, la víctima no mantenía antecedentes policiales y el móvil del ataque, así como la identidad del autor, continúan bajo investigación.

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