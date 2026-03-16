Presidente Kast hace guiño a frase del senador Quintana en el lanzamiento del Plan Escudo Fronterizo: “Esta retroexcavadora no va a fracasar”

El Presidente José Antonio Kast se trasladó a la Región de Arica y Parinacota para dar inicio oficial al “Plan Escudo Fronterizo”, una ambiciosa estrategia de seguridad nacional que busca frenar la migración irregular, el narcotráfico y el crimen organizado. El plan contempla una batería de medidas de infraestructura física, tales como la construcción de zanjas, muros y rejas electrificadas en puntos estratégicos de la frontera norte.

te su intervención, el mandatario utilizó una referencia histórica para diferenciar su gestión de administraciones previas: “Hace unos años atrás se habló de retroexcavadoras para oponerse a un modelo económico. Nosotros no queremos usar las retroexcavadoras para abonarnos a un modelo económico”, señaló, en alusión a la frase del 2014 del senador Jaime Quintana.

El mandatario hizo un guiño a cuando Quintana dijo: “Nosotros no vamos a pasar una aplanadora, vamos a poner aquí una retroexcavadora, porque hay que destruir los cimientos anquilosados del modelo neoliberal de la dictadura. El lucro, la selección, la discriminación y la mala calidad. Esas son las características de un modelo educacional que tenemos hoy día”, cerró el entonces presidente del PPD en el comienzo del segundo gobierno de Michelle Bachelet.

“Construir un Chile soberano”

Kast enfatizó que el uso de maquinaria pesada en la frontera tiene un objetivo de seguridad nacional. “Queremos usar las retroexcavadoras para construir un Chile soberano. Ese Chile soberano que ha sido vulnerado por la inmigración ilegal, por el narcotráfico, por el crimen organizado”, enfatizó el Presidente.

Respecto a la efectividad de la medida, el mandatario aseguró que esta iniciativa cuenta con un amplio respaldo social: “Esta retroexcavadora no va a fracasar, porque esta retroexcavadora la empujan todos los chilenos”. Además, cuantificó el impacto de la crisis migratoria previa, indicando que en los últimos años ingresaron más de 180 mil personas “por la ventana”. “Y esta es la ventana que estaba abierta y la estamos cerrando”, sentenció.

Despliegue en tres regiones

El Presidente agradeció el trabajo de su equipo, alcaldes y concejales, pero dedicó un reconocimiento especial a las instituciones de seguridad. “El principal agradecimiento es para nuestras policías; han organizado operativos importantes para nuestras fuerzas armadas y, sobre todo, para el Ejército”, afirmó.