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Propuesta de Presidente Kast que busca limitar gratuidad hasta los 30 años afectaría a menos del 1,5% de beneficiarios

El sistema registra más de 612 mil estudiantes con este financiamiento estatal en 2025.

Martín Neut

Propuesta de Presidente Kast que busca limitar gratuidad hasta los 30 años afectaría a menos del 1,5% de beneficiarios

La propuesta del gobierno del Presidente José Antonio Kast de limitar la gratuidad en la educación superior solo para estudiantes de hasta 30 años tendría un impacto acotado dentro del total de beneficiarios del sistema.

La medida forma parte del Plan Nacional de Reconstrucción anunciado por el Ejecutivo, que contempla unas 40 iniciativas orientadas a reducir el déficit fiscal y financiar la recuperación de zonas afectadas por incendios forestales.

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De acuerdo con datos publicados por La Tercera, de los más de 612 mil estudiantes que acceden a la gratuidad en 2025, apenas 1,43% ingresó a la universidad con más de 30 años, lo que equivale a 8.774 personas.

En el total de instituciones adscritas al sistema —universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica— existen 25.839 estudiantes mayores de 30 años que estudian con gratuidad. De ellos, 17.065 cursan en institutos profesionales y 8.774 en universidades.

La iniciativa ha generado críticas desde distintos sectores, que advierten una posible discriminación etaria y cuestionan su bajo impacto fiscal, considerando el reducido número de beneficiarios que supera ese rango de edad.

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