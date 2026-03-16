Diputados del PDG presionan al Gobierno para evaluar uso de minas antitanque en la frontera norte de Chile

Diputados del Partido de la Gente (PDG) emplazaron al Gobierno del Presidente José Antonio Kast a evaluar la propuesta del excandidato presidencial Franco Parisi de instalar minas antitanque en sectores de la frontera norte, como parte de medidas de disuasión frente al avance del crimen organizado.

El planteamiento surge en medio del inicio de las obras de la zanja fronteriza impulsada por el Ejecutivo para reforzar el control migratorio.

Desde la colectividad pidieron que la idea sea analizada técnicamente y que no se descarten herramientas de seguridad antes de revisar su impacto operativo y presupuestario.

El diputado por Antofagasta, Fabián Ossandón, señaló que “el Gobierno debería analizar la propuesta de Parisi”.

“Debemos asegurar que sea infranqueable”

“En la emergencia que vivimos, hay que poner todas las ideas sobre la mesa y que el Ejecutivo con su equipo técnico las evalúe”, agregó Ossandón. “El crimen no puede estar más organizado que el Estado”, sentenció.

Por su parte, la diputada Tamara Ramírez sostuvo que “si estamos construyendo una zanja, debemos asegurar que sea infranqueable”, mientras que la parlamentaria Flor Contreras advirtió que “si no cerramos la puerta de entrada de forma definitiva, el crimen organizado seguirá desplazándose hacia nuestras regiones”.

En tanto, el diputado Patricio Briones afirmó que “la ciudadanía exige protección real” y planteó que el análisis de la propuesta debe ser “serio y técnico”, considerando los recursos necesarios para fortalecer el control fronterizo.