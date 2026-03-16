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“Esto va a cambiar”: la advertencia del Presidente Kast a delincuentes tras comité de seguridad en Arica

El Mandatario encabezó una sesión de trabajo en la región de Arica y Parinacota junto a autoridades locales y llamó a la unidad política para enfrentar la migración irregular y el crimen organizado en la macrozona norte.

Cristóbal Álvarez

El Presidente José Antonio Kast llega a la base militar “Solo de Zaldívar”, en playa Las Machas de Arica para liderar el Comité de Ministros de Seguridad y supervisar los trabajos de zanjado en la frontera con Perú. Foto: SALVADOR PEDRINI

El Presidente José Antonio Kast llega a la base militar “Solo de Zaldívar”, en playa Las Machas de Arica para liderar el Comité de Ministros de Seguridad y supervisar los trabajos de zanjado en la frontera con Perú. Foto: SALVADOR PEDRINI

Durante este lunes, el presidente José Antonio Kast encabezó en la región de Arica y Parinacota el primer Comité de Seguridad realizado en la zona norte en el marco del despliegue del Plan Escudo Fronterizo, iniciativa impulsada por el Gobierno para enfrentar la migración irregular y fortalecer el control en las fronteras del país.

Tras la reunión con autoridades regionales y equipos de seguridad, el jefe de Estado afirmó que la instancia buscó trasladar la toma de decisiones directamente al territorio. “Este no fue un comité más, sino que es llevar La Moneda al terreno”, sostuvo.

En ese contexto, el Mandatario aseguró que “se viven situaciones dramáticas en esta zona, por lo que hemos tomado decisiones claras para cerrar las fronteras a la migración irregular”, señaló.

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Asimismo, el Presidente hizo un llamado a la clase política a respaldar las medidas impulsadas por el Ejecutivo para enfrentar el fenómeno migratorio y el avance del crimen organizado en la región. “Los ciudadanos merecen una respuesta distinta y para eso requerimos unidad. Aquí no valen las pequeñeces ni las diferencias entre sectores políticos”, afirmó.

Durante su intervención, Kast también destacó resultados recientes en materia de seguridad, indicando que durante el fin de semana se concretaron 2.905 detenciones de personas que mantenían órdenes de arresto vigentes. Según explicó, muchos de ellos pensaban que no serían perseguidos por la justicia. “Son personas que creían que el Estado los había olvidado. Hoy quedaron a disposición de las autoridades”, indicó.

El jefe de Estado agregó que el crimen organizado y la delincuencia operan a nivel regional, por lo que lo que hagamos en Chile también debe replicarse en Perú, Bolivia y Argentina”, afirmó.

Finalmente, el Mandatario envió un mensaje directo a quienes participan en actividades delictuales. “Que no tengan dudas: Chile los enfrentará con toda la fuerza del Estado y de la ley. Esto va a cambiar y recuperaremos la seguridad en el país”, concluyó.

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