¿Quiénes perderían Gratuidad y cómo sería el cobro del CAE en Chile? Ministro de Hacienda responde

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, entregó nuevos detalles del plan “Reconstrucción Nacional”, iniciativa del gobierno destinada a financiar la recuperación de las zonas afectadas por los incendios forestales en las regiones de Valparaíso, Ñuble y Biobío.

El programa contempla una inversión cercana a los mil millones de dólares y una serie de medidas fiscales para enfrentar el gasto público asociado.

En conversación con el programa Mesa Central de Canal 13, el secretario de Estado explicó que el financiamiento del plan obligará a aplicar ajustes en el gasto público. Según indicó, “la reconstrucción (Región de Valparaíso más Ñuble y Biobío) suma cerca de 1.000 millones de dólares”, lo que implica un esfuerzo importante para las arcas fiscales.

El ministro agregó que la situación financiera del Estado requiere medidas inmediatas. En esa línea, afirmó que “la situación de caja es compleja y alarmante. Tenemos que reaccionar y la reacción es un oficio a los demás ministerios de rebajar el gasto en 3%”, medida que busca equilibrar las cuentas públicas.

¿Quiénes perderían la Gratuidad y cómo sería el cobro del CAE en Chile?

Durante la entrevista, Jorge Quiroz también abordó el futuro de la gratuidad en la educación superior, aclarando que quienes actualmente cuentan con el beneficio no lo perderán. El ministro precisó que “la gratuidad seguirá tal como está si estás estudiando. No va a perder el beneficio a causa de esta ley”.

Sin embargo, el plan contempla restricciones para nuevos estudiantes. En ese sentido, explicó que “futuras personas que quieran matricularse, y que cuenten con más de 30 años, no tendrán acceso a la gratuidad”, aunque aclaró que esta medida no afectará a quienes opten por carreras técnicas.

Sobre ese punto, agregó que “los que estudian carreras técnicas van a estar excluidos. Veremos la biografía de cada persona. A lo mejor salió a trabajar y mantener una familia, y luego pudo estudiar el nivel superior”, abriendo la posibilidad de evaluaciones caso a caso.

El ministro también abordó la situación del Crédito con Aval del Estado (CAE), señalando que la deuda ha crecido de forma significativa en los últimos años. “El CAE el 2019 tenía deudas pendientes de 550.000 millones de pesos. Hoy son 4 billones de pesos”, indicó.

Ante ese escenario, el gobierno evalúa implementar un sistema de cobro mediante descuento por planilla, especialmente dirigido a quienes tienen altos ingresos y no han cumplido con el pago del crédito. Según Quiroz, “al país le deberían molestar las personas de altos ingresos que no están pagando. Eso le está quitando gasto social al país”.

Las medidas forman parte del plan económico que acompañará la reconstrucción tras los incendios, mientras el Ejecutivo busca equilibrar el gasto público y asegurar financiamiento para las zonas afectadas.