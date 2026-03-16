Detienen a 2 jóvenes acusados de secuestrar y agredir a hombre por deuda ligada al narcotráfico en Conchalí

Carabineros detuvo a dos jóvenes acusados de participar en la retención y agresión de un hombre en la comuna de Conchalí, en un caso ocurrido a fines de febrero y que estaría vinculado a una deuda asociada al tráfico de drogas.

De acuerdo con los antecedentes de la investigación, el hecho se remonta al 25 de febrero de 2026, cuando la víctima —un hombre chileno de 55 años identificado con las iniciales J.O.O.— fue interceptada por dos sujetos que se movilizaban en un vehículo.

Los individuos lo habrían privado de libertad y trasladado hasta un inmueble, donde fue amenazado y agredido debido a una deuda relacionada con el narcotráfico.

18 y 19 años los detenidos

Las diligencias fueron instruidas por la Fiscalía del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), lo que permitió establecer la dinámica del delito e identificar a los presuntos involucrados.

En ese contexto, el Ministerio Público gestionó órdenes de detención y de entrada y registro, autorizadas por el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago.

Con apoyo del GOPE, Carabineros realizó allanamientos en dos domicilios de Conchalí —en avenida Pedro de Fontova y calle Cauquenes— donde concretó la captura de los sospechosos.

Los detenidos fueron identificados como M.A.P.D., de 18 años, e I.A.S.Q., de 19, ambos chilenos y sin antecedentes penales ni policiales.