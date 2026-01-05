Ranking de los 100 mejores colegios en la PAES 2025 en Chile: sólo hay 1 establecimiento público

Con los resultados de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) Regular en mano, miles de estudiantes buscarán qué estudiar y dónde hacerlo, de cara a la Admisión 2026.

Un dato que probablemente muchos se preguntarán, es de qué colegios salieron los estudiantes con mejores puntajes en las evaluaciones.

En ese contexto, recientemente se dio a conocer un ranking de los colegios que tuvieron mejor rendimiento en la presente edición de la prueba.

¿Cuáles son?

En esta ocasión, el recinto educativo que tuvo un mejor rendimiento en la PAES fue el Colegio Cambridge College, de Providencia, en la región Metropolitana.

Dicho establecimiento, fue seguido del Colegio Cordillera y el Colegio La Girouette, ambos de la comuna de Las Condes.

Otro de los datos que reveló el listado, es que dentro de los 100 mejores establecimientos en la PAES 2025, 66 pertenecen a la región Metropolitana y solamente hay uno público (Liceo Augusto D’Halmar de Ñuñoa). A continuación el ranking completo:

