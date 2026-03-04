Se abren las inscripciones para la PAES de invierno 2026: revisa las fechas límites y los cupos disponibles

Este miércoles 4 de marzo a las 09:00 horas se abrió el plazo para que los egresados de enseñanza media puedan inscribirse para rendir la PAES de invierno.

Hay que recordar que esta alternativa es fundamental para potenciar sus puntajes de cara a la admisión universitaria 2027.

El proceso, disponible en el sitio web oficial del DEMRE y acceso.mineduc.cl, se extenderá hasta el martes 17 de marzo a las 13:00 horas o hasta agotar los 50 mil cupos.

La instancia está dirigida exclusivamente a egresados de enseñanza media en 2025 o años anteriores, con Licencia de Enseñanza Media, Certificado Anual de curso de egreso (4º medio, 2º medio adultos o 3º nivel medio adultos TP), o reconocimientos de estudios extranjeros.

Los postulantes pueden elegir de una a cinco pruebas, combinando sus mejores resultados de las PAES invernal y regular de 2025-2026 para postular al Sistema de Acceso centralizado.

Asimismo, ofrece valores escalonados según el caso: $17.500 por una prueba, $32.000 por dos, y $46.500 por tres o más.

Un punto a tener en consideración es que solo se rendirán las evacuaciones inscritas los días 15, 16 y 17 de junio. Además, un beneficio es que inscribir PAES de Competencia Matemática 1 (M1) incluye gratis la M2, y viceversa.

Fechas clave

Temarios disponibles : Disponibles desde el 23 de enero en demre.cl, ideales para comenzar con la preparación.

: Disponibles desde el 23 de enero en demre.cl, ideales para comenzar con la preparación. Inscripción : Del 4 de marzo (09:00) al 17 de marzo (13:00), o hasta llegar a los 50 mil cupos.

: Del 4 de marzo (09:00) al 17 de marzo (13:00), o hasta llegar a los 50 mil cupos. Rendición : Lunes 15, martes 16 y miércoles 17 de junio.

: Lunes 15, martes 16 y miércoles 17 de junio. Resultados: 17 de julio.

Llamado a postular con estrategia

El subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, destacó la relevancia de la PAES de invierno, siendo una vía importante para continuar con los estudios en nivel superior.

“La aplicación por quinto año consecutivo de la prueba en invierno la consolida como una opción valorada por las personas que desean ingresar a la educación superior y que reduce la ansiedad que este proceso conlleva, ya que tienen dos oportunidades al año para rendir esta prueba", comentó.

Claudio Vargas, jefe del Área de Relaciones Institucionales del DEMRE de la Universidad de Chile, hizo hincapié en lo trascendental de la planificación al momento de realizar la inscripciones.

“Es importante que revisen, como referencia, la lista preliminar de carreras que exigen rendir la PAES M2, para que la inscriban”, comenzó diciendo.

“Mucho ojo, porque en la Oferta Definitiva de Carreras, Vacantes y Ponderaciones, que se publicará el 24 de septiembre de este año, se pueden sumar otras carreras que soliciten esta prueba“, agregó, haciendo un llamado a ”asegurarse”.

Ya puedes revisar todos los detalles en demre.cl, verificar los documentos y elegir las pruebas con tiempo para maximizar las opciones en la admisión 2027.