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Bono Bodas de Oro 2026: cuáles son los requisitos para recibir los $463 mil que otorga el beneficio

La ayuda económica se paga una sola vez a las parejas que cumplen 50 años de matrimonio. Revisa acá lo que se requiere para solicitarla.

Sebastián Escares

Bono Bodas de Oro 2026: cuáles son los requisitos para recibir los $463 mil que otorga el beneficio

Bono Bodas de Oro 2026: cuáles son los requisitos para recibir los $463 mil que otorga el beneficio / Getty Images

El Estado otorga una serie de beneficios a la población, siendo uno de ellos el Bono Bodas de Oro, el cual se entrega a las parejas que acrediten 50 años de matrimonio y que cumplan con ciertos requisitos.

Dicho ayuda económica se paga una sola vez y corresponde a un monto total de $463.166, es decir, un pago de $231.583 para cada cónyuge.

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Cabe señalar que las parejas tienen un plazo de un año desde que cumplen 50 años de matrimonio para solicitar el beneficio económico.

¿Cuáles son los requisitos?

Para acceder al pago del Bono Bodas de Oro, es necesario cumplir con lo siguiente:

  • No estar separados ni divorciados.
  • Estar inscritos en el Registro Social de Hogares (RSH) y estar dentro del 80% más vulnerable.
  • Convivir en el mismo hogar o acreditar residencia en un establecimiento de larga estadía reconocido por la autoridad.
  • Contar con al menos cuatro años de residencia en Chile dentro de los últimos cinco años antes de solicitar el beneficio.

Por otro lado, la ley establece que si uno de los cónyuges fallece después de cumplir los 50 años de matrimonio, o durante la tramitación del bono, la persona que quedó viuda puede recibir su parte.

¿Cómo solicitar el Bono Bodas de Oro?

Las personas que deseen solicitarlo, pueden hacerlo a través de ChileAtiende de manera presencial en una sucursal o a través de una atención por videollamada con la sucursal virtual (disponible aquí).

Al momento de realizar el trámite, se debe presentar la cédula de identidad y, en caso de que corresponda, un poder notarial si la solicitud la realiza un representante.

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