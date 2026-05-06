Vacuna chilena contra el cáncer de piel logra importantes avances: Está hecha a partir de propiedades extraídas del loco

Una vez más, el mundo de la ciencia y la salud pone su foco en Chile, esta vez por los “prometedores” avances logrados en la lucha contra el cáncer de piel.

El hito de la biotecnología nacional se consolida en las páginas del British Journal of Cancer con la presentación de TRIMELVax, la primera vacuna terapéutica contra el melanoma avanzado desarrollada íntegramente en el país.

El preparado biológico completó con éxito su primer ensayo clínico en humanos. Los resultados muestran que el tratamiento es seguro y capaz de activar el sistema inmune incluso en pacientes que no respondieron a terapias convencionales.

Desarrollada por la Universidad de Chile y la empresa Oncobiomed, la vacuna propone una innovación única: utiliza un adyuvante derivado de la hemocianina del loco (Concholepas concholepas).

Este componente del molusco chileno actúa como un potenciador que ayuda al organismo a reconocer y destruir las células cancerígenas.

La fórmula se basa en lisados de células de melanoma sometidas a estrés térmico, una técnica diseñada para ‘calentar’ tumores fríos, es decir, aquellos que suelen ser invisibles para el sistema inmunológico.

Resultados del ensayo

El estudio de fase I, liderado por el Dr. Roberto Estay, se centró en 17 pacientes del Hospital El Salvador. Los puntos clave del reporte incluyen:

Seguridad: Los efectos secundarios fueron mayoritariamente leves (fatiga, dolor local y síntomas gripales). Solo dos casos requirieron observación hospitalaria sin secuelas.

Los efectos secundarios fueron mayoritariamente leves (fatiga, dolor local y síntomas gripales). Solo dos casos requirieron observación hospitalaria sin secuelas. Activación inmune: Se detectó un incremento de células T citotóxicas, lo que confirma que el cuerpo reacciona al tratamiento.

Se detectó un incremento de células T citotóxicas, lo que confirma que el cuerpo reacciona al tratamiento. Control de la enfermedad: El 41% de los pacientes logró estabilizar la enfermedad o presentar una respuesta parcial (regresión de metástasis).

El logró estabilizar la enfermedad o presentar una respuesta parcial (regresión de metástasis). Supervivencia: La mediana de supervivencia global fue de 14 meses en pacientes con pronóstico complejo.

“Lo más relevante es haber ejecutado un estudio clínico con una vacuna diseñada, descubierta y producida totalmente en Chile”, destacó Flavio Salazar, asesor científico de Oncobiomed e investigador de la Universidad de Chile.

Próximos pasos con cautela médica

Aunque los datos son alentadores, el equipo de investigación enfatiza que se trata de un estudio inicial de seguridad (Fase I) con una muestra pequeña.

Ahora, el desafío para los investigadores es escalar hacia fases II y III para confirmar la eficacia clínica en grupos más grandes de pacientes.

Este avance posiciona a Chile en la vanguardia de la inmunoterapia regional, demostrando que es posible transitar desde la investigación de laboratorio hasta la aplicación clínica en hospitales públicos.