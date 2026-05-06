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El adiós de Ben Brereton que sacude su futuro en Inglaterra: “Me encantó mi tiempo aquí”

El delantero chileno utilizó sus redes sociales para despedirse del Derby County tras no lograr el ascenso a la Premier League.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images / NurPhoto

Ben Brereton acabó su temporada en el Derby County con un balance agridulce. Pese a ser uno de los puntos altos de la campaña del equipo inglés, con 7 goles en 40 partidos, el delantero chileno no pudo conseguir el ascenso a la Premier League ni alcanzar los puestos de liguilla, por lo que el cuadro de los “carneros” se mantendrá un año más en la Championship.

En ese escenario, se confirmó que el delantero de La Roja no seguirá el club. Su salida se produce luego de que la dirigencia decidiera no hacer esfuerzos por retenerlo. Ante esto, “Big Ben” utilizó sus redes sociales para compartir un emotivo mensaje de despedida.

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“Me encantó mi tiempo acá, qué gran club. Increíble el grupo de jugadores y el personal. Agradezco todo el apoyo y el canto de Díaz”, escribió el jugador en su cuenta de Instagram.

Ahora, Brereton deberá retornar al Southampton, donde tiene contrato hasta mediados del 2027, aunque antes deberá esperar qué ocurre con ese club en la liguilla por el ascenso a la Premier League.

De todas formas, el periódico Derby Telegraph afirmó que el DT del Derby County, John Eustace, quiere volver contar con el delantero en la próxima temporada.

“Es una figura de confianza para el DT John Eustace, quien desea volver a trabajar con él la próxima temporada. Recientemente, Brereton compró una casa en Derbyshire y se espera que deje el Southampton”, informaron sobre el incierto futuro del atacante de 27 años.

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