“Durante mucho tiempo preferí observar y guardar silencio”: la tajante respuesta de Disley Ramos a ‘Los Kbros’

“Por fin me saqué una espinita del corazón”, comentó en redes sociales la exintegrante del grupo de creadores de contenido.

Sebastián Escares

Siguen las repercusiones de la entrevista entre Disley Ramos y Tanza Varela en el Podcast de Sarah. En dicho espacio, la exparticipante de “Mundos Opuestos” se refirió a su salida del grupo “Los Kbros”.

“Ellos me echaron a mí, pero ellos no querían estar conmigo porque no querían que hiciera tele. Entonces no compatibilizaba con ellos“, fueron sus palabras.

Ante ello, desde Los Bkros le respondieron. De hecho, Paulina Fischer, integrante del grupo, lanzó: “Por algo sigo aquí, sí acepto consejos y veo si los tomo o no los tomo, eso ya es decisión de cada uno, así que claramente tengo voz y voto acá”.

Sin embargo, la polémica no quedó ahí, ya que horas más tarde de la réplica de Los Kbros, Disley Ramos compartió una historia en Instagram refiriéndose una vez más al tema.

“Por fin me saqué una espinita del corazón”

“Quería tomarme un minuto para agradecer por todos los mensajes que he recibido de apoyo sobre el tema de mis excompañeros de trabajo, Los Kbros, estos mensajes son principalmente de mujeres y eso me llena el corazoncito”, partió señalando.

Tras ello, expuso: “Durante mucho tiempo preferí observar y guardar silencio, porque entendía que no siempre vale la pena responder a comentarios que nacen desde el prejuicio”.

“Por fin me saqué una espinita del corazón, conté una parte pequeña de mi verdad! Y eso me deja tranquila, cada uno es libre de creer lo que quiera, pero lo más importante es tener el corazón tranquilo, sé lo buena que fui y el tiempo que callé por no perjudicarlos”, continuó Ramos.

Por último, la exchica reality comentó: “Guardo respeto y cariño por el buen trabajo que creamos, que la vida se encargue de poner a cada uno en el lugar que merezca. Existe una justicia divina y yo confío en eso”.

