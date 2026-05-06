Burnout en Chile: estudio revela que 57% de trabajadores afectados se siente deprimido en su empleo

Un reciente estudio sobre salud laboral encendió las alertas en Chile al evidenciar el impacto del agotamiento laboral, conocido como síndrome de burnout, en los equipos de trabajo.

Según el informe “Burnout Laboral 2025: Conectando productividad y bienestar en Latinoamérica”, solo un 12% de los trabajadores declara sufrir estrés crónico frecuente, pero un 57% de quienes experimentan este síndrome afirma sentirse deprimido en su trabajo.

El análisis advierte que este fenómeno no solo afecta el bienestar emocional, sino también el desempeño de los equipos. Reuniones con baja participación, falta de ideas y desconexión entre trabajadores serían algunas de las señales más comunes.

Revisa también Preocupación por la inflación sube 20 puntos en Chile y lo ubica entre las más altas en Latinoamérica

El experto en transformación organizacional y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, Pablo Fuenzalida, explicó que muchas empresas interpretan erróneamente estas conductas. “Lo que parece desinterés es, en muchos casos, una respuesta biológica al estrés sostenido”, señaló.

Según el especialista, el estrés prolongado afecta funciones cognitivas clave como la memoria, la toma de decisiones y la creatividad, lo que termina impactando directamente en la productividad y en la calidad del trabajo.

Además, el burnout puede traducirse en costos concretos para las organizaciones, como mayor rotación, ausentismo y una caída en el rendimiento, que podría representar hasta un 34% del gasto anual en salarios.

Frente a este escenario, el experto llamó a las empresas a priorizar el bienestar laboral, fortalecer la confianza en los equipos y generar espacios de escucha, advirtiendo que “un equipo agotado no necesita más presión, sino recuperación”.