VIDEO. “Ellos me echaron, ellos...”: Disley Ramos rompe el silencio sobre su salida de ‘Los Kbros’

La actriz apuntó a un complejo escenario luego de su llegada a programas de televisión.

José Campillay

“Ellos me echaron, ellos...”: Disley Ramos rompe el silencio sobre su salida de ‘Los Kbros’

La influencer chilena Disley Ramos, conocida por sus recientes apariciones en realities y programas de televisión, se refirió a lo que fueron sus anteriores pasos en redes sociales y la abrupta salida del grupo ‘Los Kbros’.

Durante el último año ha existido un sinfín de rumore y especulaciones que han llevado a los internautas a buscar explicaciones e incluso comentar en diversos posteos de ambas partes.

Finalmente, la actriz se sinceró en una reciente conversación junto a Tanza Varela en un podcast de Sarah y reveló su versión de lo que generó el quiebre.

Lo primero que aclaró es que las decisiones no pasaron por infidelidades o cambios de actitud por su fama televisiva: “Las dos son falsas. No fue por mi ex pareja y no fue tampoco porque yo me haya ido”.

Ellos me echaron a mí, ellos no querían estar conmigo”, afirmó directamente, sosteniendo que la decisión pasó netamente por parte del grupo.

Me echaron cuando estaba en la tele, porque no querían que hiciera tele, entonces no compatibilizaba con ellos”, detalló, evidenciando visiones y focos discrepantes.

Las diferencias y contratos

Ramos también habló de una oferta contractual que incluía exclusividad y reparto desigual en ganancias, prohibiendo eventos y TV.

“Ellos querían que yo estuviera con contrato exclusivo con ellos, donde tenían el porcentaje mayor de las ganancias y yo el menor de las cosas que hiciera. Además, no podía hacer más eventos ni cosas en televisión”, relató.​

Indicó además que presentó una contraoferta para compatibilizar sus nuevas excursiones que le permitían desarrollar una carrera en televisión, sin embargo, fue rechazada.

En abril de 2025, ‘Los Kbros’ habían dicho que ella se enfocaba en TV mientras ellos en internet, sin informar más detalles sobre el quiebre.

Pero Disley insinuó con un comentario directo: “¿De verdad quieren que aclare el tema? ¿Y que cuente la real versión? ¡Yo creo que no quieren! Saludos”.

@revistasarah

“Me echaron, no querían que hiciera tele” @disleyramoses #SPodcast @elpodcastdesarah Locación: @castillorojohotelboutique #revistasarah #disleyramos #tanzavarela

♬ sonido original - Revista Sarah

