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Golpes de puño y piedras: conductor y menor terminan heridos tras pelea en medio de protesta afuera del Liceo Lastarria

Durante el altercado, el vehículo del conductor terminó con sus parabrisas quebrados, mientras el menor habría sido agredido por el adulto.

Ruth Cárcamo

Richard Jiménez

Golpes de puño y piedras: conductor y menor terminan heridos tras pelea en medio de protesta afuera del Liceo Lastarria

Durante la mañana de este miércoles se registraron incidentes en los alrededores del Liceo José Victorino Lastarria, en la comuna de Providencia, luego de que los estudiantes protagonizan una nueva toma del establecimiento.

Según información policial, los escolares salieron al exterior para protestar, lo que provocó la interrupción del tránsito en la intersección de Av. Nueva Providencia con Miguel Claro.

“Se corroboró por cámaras de la central de vigilancia que se mantenía un grupo de unos 80 a 100 alumnos, al parecer, del liceo Lastarria por sus indumentarias, razón por la cual nos trasladamos al lugar”, señaló el capitán de Carabineros Felipe Ulloa.

Conductor y menor lesionados

De acuerdo con el uniformado, al llegar al lugar personal policial constató que tanto un conductor como un menor de edad se encontraban heridos, por lo que ambos serán trasladados a un centro asistencial para constatar lesiones.

Respecto al conductor, Ulloa detalló que “lo agreden dentro del vehículo con lanzamiento de objetos contundentes, piedras y con golpe de puño, y quiebran algunos parabrisas. Después él se baja, es ahí donde parece que le sustraen algunas especies”.

En tanto, “el menor que se encuentre lesionado no es por atropello, no es por ninguna circunstancia de esas características, sino que se genera, al parecer, una riña con el conductor y ahí resulta lesionado por golpes”, añadió el capitán de Carabineros.

Finalmente, sostuvo que esta situación “tenemos que verificarlo con las cámaras y establecer cuál es la responsabilidad de cada uno de ellos”.

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