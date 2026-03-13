Cómo llegó Hacienda a la cifra de US$40 millones que habría en la Caja Fiscal y que provocó la réplica del exministro Grau / Andrzej Rostek

Ha sido de unos temas de los primeros días del gobierno de José Antonio Kast: ¿Cuánta plata dejó la administración de Gabriel Boric en la Caja Fiscal? El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, afirmó este viernes que el actual gobierno recibió un “Fisco sin caja”, asegurando que al cierre de 2025 el Estado contaba con apenas US$40 millones disponibles.

Se trata de una cifra ínfima en relación a otros gobiernos. “Normalmente las cajas terminan entre 3.000 y 4.000 millones de dólares. Por lo tanto, lo que hemos heredado es un 1% de lo normal”, dijo Quiroz.

Esta declaración generó polémica y la respuesta, a través de redes sociales, de Nicolás Grau, exministro de Hacienda. “El último dato público es 1.406 millones de dólares (fines de enero, copio foto) y el valor a inicios de esta semana (fluctúa mucho) era sobre 800 millones de dólares”, posteó.

“No es lo que recibieron”, dijo Grau, sobre los supuestos 40 millones de dólares, a ADN.

¿Cómo llegó Hacienda a los 40 millones de dólares?

Fuentes del Gobierno explicaron a ADN cómo fue el análisis técnico para llegar a esa cifra. Dicen que el ministro Jorge Quiroz usa “caja fiscal” para referirse al “saldo de activos líquidos de Tesorería que el gobierno saliente dejó disponible al 31 de diciembre de 2025″.

¿Será un solo tema de fechas? Desde la administración Kast, aseguran que se menciona este período porque es el cierre fiscal que se utiliza como referencia en las estadísticas de finanzas públicas.

No es lo único. Las fuentes del gobierno actual dicen que su antecesor fue liquidando activos del Tesoro Público hasta llevarlos a un nivel mínimo. Esta situación fue advertida por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), que manifestó preocupación por esta práctica.

La semana pasada, tras conocerse abordó el informe del CFA, el entonces ministro Grau admitía que “estemos mejor incluso en materia fiscal no significa, en ningún caso, que esta sea una situación para estar tranquilos. La situación del país en términos fiscales es de un estrés fiscal”.

Cifras de gobiernos anteriores

Desde el gobierno actual aseguran que durante enero hubo una emisión de deuda dentro del margen autorizado para 2026, lo que habría permitido compensar el bajo nivel de caja.

Sobre la frase de Quiroz de los cifras anteriores, Hacienda sacó cuentas: la segunda administración de Sebastián Piñera en 2021 dejó una caja del Tesoro Público cercana a 4.100 millones de dólares, mientras que la presidenta Michelle Bachelet entregó una en torno a 3.200 millones, 200 millones menos que Piñera I.