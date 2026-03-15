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“La situación es muy compleja”: Hacienda instruirá recorte de 3% en ministerios tras advertir difícil situación de la caja fiscal

El nuevo titular de la cartera, Jorge Quiroz, firmará oficio este lunes para ordenar el ajuste y revisar compromisos financieros pendientes del Estado.

Martín Neut

Jorge Quiroz

Jorge Quiroz / Sebastian Beltran Gaete

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció que este lunes firmará un oficio para instruir a los ministerios una reducción transversal del gasto público de 3%, en medio de cuestionamientos del Gobierno a la situación fiscal heredada de la administración del expresidente Gabriel Boric.

La decisión responde, según explicó la autoridad, al complejo estado de la caja fiscal. “La situación de la caja es muy compleja, como hemos visto, muy anormal. Y por lo mismo, lo primero que tenemos que hacer es reaccionar”, afirmó.

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Quiroz detalló que el ajuste se aplicará a todas las carteras mediante un oficio que firmará el lunes 16 de marzo, aunque adelantó que podrían evaluarse reducciones adicionales de gasto.

“Reducción de gasto por parejo de 3%”

“Es un oficio que yo mañana firmo a los demás ministerios, con una reducción de gasto por parejo de 3%, con un adicional de 1.000 millones de dólares que vamos a ver. Algunos ministerios tienen más espacio de rebaja de gastos que otros”, señaló.

El ministro también advirtió sobre gastos que podrían no estar completamente registrados. Como ejemplo, indicó que el Ministerio de Salud habría aumentado su gasto en enero respecto al mismo mes del año pasado.

“Salud solo en enero gastó 6% más que el año pasado (...). Lo que preocupa también son gastos que no están registrados en ninguna parte y que son cosas que se le dicen al proveedor: ‘espérame y factúrame en enero’”, sostuvo.

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