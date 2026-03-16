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Actualización de sistema frontal en sur de Chile: lluvias provocan anegamientos y corte de tránsito en región de Los Lagos

Municipios despliegan monitoreo ante acumulación de aguas lluvia. El puente Los Molinos en Purranque permanece con paso suspendido por seguridad.

Martín Neut

Marcelo Opitz

Actualización de sistema frontal en sur de Chile

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Las intensas lluvias asociadas al sistema frontal que afecta al sur del país han generado diversas emergencias en la región de Los Lagos, con anegamientos, aumento del caudal de ríos y cortes de tránsito en algunas comunas.

Uno de los puntos afectados se registra en Purranque, donde se suspendió de forma provisoria el tránsito en el puente Los Molinos, en la ruta U-900, sector Huellusca, debido al incremento del caudal del río.

El director de Seguridad Pública del municipio, Felipe Álvarez, explicó que se adoptaron medidas para evitar riesgos.

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“Se están instalando la señalética respectiva que prohíbe el paso de los vehículos y también el paso peatonal hacia el otro sector del puente, con el objetivo de que la gente pueda tener vía alternativa en el sector de La Poza, bajando por el cruce Charlín”, señaló.

Además, indicó que “se espera que este corte dure aproximadamente hasta las 18-19 horas”.

Trabajos en otras comunas

En Frutillar, en tanto, las precipitaciones han provocado acumulación de agua en distintas calles. El alcalde Javier Arismendi recorrió sectores urbanos y rurales para evaluar los efectos del sistema frontal y llamó a conductores y peatones a extremar las precauciones.

Por su parte, en la comuna de Llanquihue, personal municipal y voluntarios de Bomberos han utilizado motobombas para retirar el agua acumulada en la vía pública, mientras continúan las labores de monitoreo y respuesta ante las lluvias.

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