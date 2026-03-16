El motivo por el cual Erick Pulgar otra vez quedó fuera de la nómina en la selección chilena

Erick Pulgar es uno de los principales ausentes de la nómina de Chile para los amistosos contra Cabo Verde y Nueva Zelanda, partidos que se jugarán a fin de mes en el marco del FIFA Series 2026.

La no citación del volante de Flamengo llamó la atención entre los hinchas, ya que el mediocampista lleva bastante tiempo mostrando un gran nivel en Brasil, siendo titular y pieza clave en su equipo.

Por esta razón Córdova no convocó a Pulgar

Según pudo conocer ADN Deportes, Erick Pulgar estaba considerado en esta nómina inicialmente. De hecho, en los últimos días el jugador tuvo una conversación con el DT interino de la selección chilena, Nicolás Córdova.

Sin embargo, el propio futbolista pidió no ser convocado en esta oportunidad. Córdova respetó la decisión del mediocampista de Flamengo y optó por otros volantes para conformar la lista.

Vale destacar que Erick Pulgar lleva más de un año sin jugar por Chile. Su último partido con La Roja fue la derrota 4-0 ante Colombia por Eliminatorias, en octubre de 2024.