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Jhon Valladares y la clave para la victoria de la U en Coquimbo: “Trabajamos en el rival más que en lo psicológico”

El DT interino de los azules destacó la disposición de los jugadores en sus primeros días a cargo.

Carlos Madariaga

Jhon Valladares y la clave para la victoria de la U en Coquimbo: “Trabajamos en el rival más que en lo psicológico”

Jhon Valladares y la clave para la victoria de la U en Coquimbo: “Trabajamos en el rival más que en lo psicológico” / MACARENA CARVAJAL GARCÍAS/ AGENCIA UNO

Jhon Valladares tuvo un debut soñado en la banca de la Universidad de Chile tras imponerse a Coquimbo Unido, logrando la primera victoria del club tras sustituir interinamente a Francisco Meneghini.

“Fue un partido duro. Sabíamos que sería un encuentro complejo, tienen una presión alta que complica. Este deporte va cambiando, genera distintos rumbos, fuimos saltando líneas de presión hasta equiparar el partido. En el segundo tiempo fue de ida y vuelta. Fuimos punzantes en las ocasiones que tuvimos, el gol así lo refleja”, destacó en conferencia de prensa, valorando los puntos que le permiten acomodar al club en la tabla.

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“La U siempre tiene que competir, nos deja tranquilos sacar este resultado positivo para que el equipo esté en los lugares de avanzada”, recalcó Valladares, destacando la buena recepción del equipo a su labor junto a Manuel Iturra.

“Nos encontramos con jugadores que están dispuestos a responder cuando el equipo más lo necesita y hoy quedó demostrado. Es un plantel en crecimiento, estuvieron abiertos a seguir avanzando”, dijo, apuntando a las claves para mejorar y trabajar tras una convulsionada semana.

“Los triunfos te dan ese plus de encontrar lo positivo. Los jugadores están preparados para convivir con la presión día a día, trabajamos en el rival más que en lo psicológico, nos concentramos en darles herramientas para solucionar problemas, como en la presión inicial y en sostener el resultado. Los jugadores respondieron a la perfección”, cerró Jhon Valladares.

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