La U suma un inesperado candidato a la banca: fue campeón en Argentina / MACARENA CARVAJAL GARCÍAS/ AGENCIA UNO

En medio del partido que la U de Chile disputa ante Coquimbo Unido, las negociaciones en torno a la chance de sumar un entrenador que reemplace a “Paqui” Meneghini no se detienen.

En los últimos días han surgido nombres como los del uruguayo Jorge Fossati, con quien Azul Azul conversó, además de opciones como las de Ricardo Gareca, Ariel Holan e incluso Luis Felipe Scolari.

A todos ellos se suma otra chance que sería incluso más concreta, pues según información del periodista César Luis Merlo, la U de Chile se acercó al nombre de Fernando Gago.

El exvolante se encuentra sin club tras dejar la banca del Necaxa el año pasado, además de un irregular paso por la dirección técnica de Boca Juniors.

Eso sí, Gago puede lucir títulos como DT, considerando que ganó el Trofeo de Campeones y la Supercopa Internacional comandando a Racing Club en 2022.

Según el periodista antes citado, el exseleccionado argentino “se encuentra analizando diversos escenarios” para dar una respuesta ante la oferta de la U de Chile.