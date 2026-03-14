Parisi llama a la prudencia ante eventuales indultos anunciados por Presidente Kast: “Lo primero es hablar con la víctima”

El economista y excandidato presidencial del PDG, Franco Parisi, abordó el anuncio del presidente José Antonio Kast sobre eventuales indultos a carabineros y militares condenados por delitos cometidos durante el estallido social de Chile de 2019, llamando a actuar con prudencia antes de adoptar una decisión.

En conversación con T13, Parisi advirtió que el tema requiere cautela por las sensibilidades que involucra.

“Aquí no hay que darse gustitos cuando uno pretende ser presidente y es presidente”, afirmó, en alusión a la polémica por los indultos otorgados durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric.

El líder del PDG planteó además que antes de decretar cualquier indulto se debería considerar la opinión de quienes resultaron afectados. “Lo primero antes de decretar el indulto, yo hablaría con la víctima. Hay que ver si la víctima está de acuerdo o no”, sostuvo.

En ese contexto también mencionó el caso de la senadora Fabiola Campillai, señalando que el análisis debe incluir a todas las víctimas y no centrarse solo en figuras públicas.

“Fueron muy buenos para gastar plata, muy malos para recaudar”

Parisi agregó que el tiempo no debiera presionar la decisión presidencial. “El presidente puede indultar durante sus cuatro años (…) lo que yo recomiendo es prudencia, porque las sensibilidades son muy delicadas”, indicó.

En la misma entrevista, el economista también criticó el estado de las finanzas públicas del gobierno saliente. “Fueron muy buenos para gastar plata, muy malos para recaudar”, afirmó.

Respecto de la auditoría anunciada por el Ejecutivo, Parisi apoyó la medida, aunque advirtió que una revisión amplia podría tardar meses.