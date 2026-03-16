Cuenta Rut: ¿Me la pueden embargar si tengo deudas?

30 de diciembre de 2021/SANTIAGO Tarjeta Cuenta Rut,este cambio se produce para "darle más seguridad a los clientes y consiste en cambiar la tarjeta que tiene banda por una que tiene chip", disminuyendo así la posibilidad de clonación. FOTO: JORGE DIAZ/AGENCIA UNO / Jorge Diaz/Agencia Uno

La Cuenta Rut es el producto financiero más utilizado en Chile. Más de 15 millones de personas cuentan con este instrumento del BancoEstado, que se utiliza para recibir remuneraciones, beneficios estatales y realizar pagos electrónicos. Por lo mismo, cuando una persona enfrenta problemas de endeudamiento surge una pregunta frecuente: ¿pueden embargar el dinero que tengo en mi Cuenta Rut?

La respuesta es sí, pero no de forma automática. Según explicó Sebastián Muñoz, abogado jefe del área de Insolvencia de Defensa Deudores.cl, para que se produzca un embargo sobre los fondos de una cuenta bancaria debe existir primero un proceso judicial.

“Para que se produzca el embargo de los dineros que una persona tiene en su Cuenta RUT debe existir un juicio de cobranza. Solo a partir de ese proceso, y mediante una resolución judicial, el tribunal puede autorizar el embargo de los fondos que se encuentran en esa cuenta”, indicó Muñoz.

Límites al embargo en cuentas bancarias

Sin embargo, la legislación chilena también establece ciertos resguardos para las personas endeudadas. No todo el dinero que se encuentra en una cuenta bancaria puede ser embargado.

“La ley establece un límite relacionado con las remuneraciones: solo se pueden embargar los montos que excedan las 56 unidades de fomento”, señaló el especialista.

Actualmente, ese monto equivale aproximadamente a dos millones de pesos. Si se embargaran fondos bajo ese umbral y estos provienen del sueldo del trabajador, la persona puede acudir a tribunales para solicitar la restitución de esos recursos.

Qué hacer si existe una demanda

De acuerdo con el experto, si una persona es demandada por una deuda, la recomendación es que se informe oportunamente sobre el proceso y revise las notificaciones judiciales.

Es importante conocer los límites que establece la legislación y los mecanismos disponibles para enfrentar un proceso de cobranza, especialmente cuando se trata de recursos destinados a la subsistencia, como sueldos o beneficios.

De esta forma, aunque los fondos en una Cuenta RUT pueden ser objeto de embargo, esta medida no es automática y siempre debe estar respaldada por una resolución judicial.