Corte de luz en Santiago este miércoles 25 de febrero: Enel confirma interrupciones en 7 comunas

La compañía comunicó que las interrupciones se deben a una serie de trabajos programados. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Nuevas interrupciones programadas del suministro eléctrico afectarán a distintos sectores de la Región Metropolitana este miércoles 25 de febrero. Así lo informó Enel, que detalló las comunas donde se realizarán trabajos técnicos que implicarán cortes por varias horas.

Según comunicó la empresa a través de su plataforma oficial, estas suspensiones corresponden a labores calendarizadas en distintos puntos de la capital.

En ese contexto, la compañía indicó que las interrupciones forman parte de “trabajos programados por la compañía en toda la capital”, los cuales se ejecutan periódicamente para mantener y reforzar la red.

Comunas y horarios con corte este miércoles 25 de febrero

De acuerdo con el cronograma publicado por Enel, las comunas afectadas y sus respectivos horarios son:

  • Maipú: entre las 11:00 y las 17:00 horas.
  • Macul: entre las 10:00 y las 17:00 horas.
  • San Joaquín: entre las 09:30 y las 15:30 horas.
  • Santiago: entre las 10:00 y las 16:00 horas.
  • La Florida: entre las 10:00 y las 17:00 horas.
  • La Granja: entre las 10:00 y las 17:00 horas.
  • Conchalí: entre las 10:00 y las 16:00 horas.
En algunos sectores, la suspensión podría extenderse por hasta siete horas consecutivas. Por ello, expertos recomiendan cargar dispositivos electrónicos con anticipación, desconectar equipos sensibles y prever alternativas si realizas teletrabajo o dependes de sistemas eléctricos.

