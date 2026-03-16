Lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana: cuántos milímetros podrían caer hoy y en qué sector / Lemon_tm

Durante este lunes 16 de marzo volverán las lluvias a la región Metropolitana, fenómeno meteorológico que vendrá acompañado de probables tormentas eléctricas.

Según consigna la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), las precipitaciones arrancarán durante la tarde, y se podrían extender hasta la madrugada del martes 17.

Sin embargo, este panorama no se registrará en la totalidad de la capital, sino en algunos sectores específicos.

Lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana hoy

El portal Meteored consigna que el sistema frontal que actualmente azota al sur del país avanzará hacia la zona central, lo cual podría dejar entre 10 a 20 mm de agua en Melipilla.

La zona capitalina también podría registrar tormentas eléctricas durante la tarde y noche de este lunes.

Mientras que en la ciudad de Santiago, si bien abundarán las nubes, la opción de que llueva es muy baja. De hecho, y en caso de alguna probabilidad de precipitaciones, los montos no superarían los 2 milímetros.