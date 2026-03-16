Camila Andrade comparte emotiva despedida a su padre en redes sociales: “Dios ganó al mejor guerrero”

Este último fin de semana, se dio a conocer sobre el fallecimiento del padre de Camila Andrade, quien se encontraba en un delicado estado de salud.

La noticia no fue confirmada por la exMiss Chile, sino que fue su hermano, Patricio Andrade, quien entregó la información a través de redes sociales.

Si bien la modelo no se había pronunciado respecto al fallecimiento de su padre, en las últimas horas compartió una publicación dedicada a su papá en redes sociales.

En Instagram, Camila Andrade subió un carrusel con fotografías y videos en donde aparece junto a su padre en distintos pasajes de su vida.

Junto a los registros, la exparticipante de Fiebre de Baile, escribió: “Te amo por siempre papá. QEPD. Dios ganó al mejor guerrero en el cielo”.

La publicación ya suma más de 36 mil “me gusta” en la red social y más de 1.500 comentarios dedicados al padre de la exMiss Chile.

Adicionalmente, la modelo subió una fotografía en sus historias de Instagram en donde aparece junto a su papá, dándole un beso en su mejilla.