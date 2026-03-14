FOTO. Camila Andrade enfrenta duro momento familiar: falleció su padre tras permanecer internado
La modelo nacional informó hace unos días a través de su Instagram que su padre se que encontraba en un delicado estado de salud.
Este sábado se confirmó la muerte del papá de Camila Andrade, quien se encontraba en un delicado estado de salud.
El hermano de la modelo fue quien dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales junto con una serie de imágenes junto a su padre.
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“Descansa en paz papá. Un guerrero hasta el final”, escribió en la publicación.
Camila Andrade no se ha pronunciado por el fallecimiento de su papá. Según informó Las Últimas Noticias, la modelo se encontraba este viernes en Lollapalooza Chile.
Durante esta semana, la modelo utilizó su cuenta de Instagram para informar que su padre no estaba bien y que se alejaría de las redes.
“Han sido días muy difíciles y angustiantes para mí y mi familia, por eso andaba tan desaparecida por aquí”, escribió Andrade.
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