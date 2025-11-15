Camila Andrade reveló crudo momento: le diagnosticaron compleja enfermedad

No ha sido un año fácil para Camila Andrade, quien ha estado en la palestra por su romance y quiebre con Francisco Kaminski y varias polémicas.

La comunicadora lo ha pasado mal, y ahora confesó que está coronando este 2025 con otra mala noticia: un complejo diagnóstico.

Así lo reveló en el programa Podemos Hablar, donde comunicó por primera vez que está viviendo una complicada enfermedad.

La enfermedad de Camila

“Me diagnosticaron fibromialgia este año. Fue como un balde de agua fría para mí, porque claro, soy una mujer relativamente sana, me muevo, hago deporte, trabajo harto, siempre trabajé desde muy chica”, indicó.

Y agregó que “tenía dolores de hace mucho tiempo, muchos años. En los últimos años se han agudizado”.

“Todos los días de mi vida siento dolor... es como si tú le dieras un canillazo súper fuerte a tus piernas, pero eso es el sistema nervioso central. Eso se proyecta en ciertos dolores de tu cuerpo como en las articulaciones, dolores musculares, pero sobre todo articulaciones”, añadió.

Camila manifestó que “es un dolor súper extraño porque a veces yo llego súper cansada a mi casa... Generalmente, despierto con dolores, mis momentos de dolores más fuertes son en la mañana, en los extremos del día: o muy tarde en la noche o muy temprano en la mañana cuando despierto... hay que aprender a vivir con la fibromialgia".