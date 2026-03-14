FOTOS Y VIDEOS. Intenso sistema frontal provoca inundaciones y emergencias en tres comunas de la región de Los Lagos
Calles anegadas, desborde de estero, aumento del caudal del río Manquemapu y suspensión del tránsito marcan jornada de precipitaciones.
Sistema frontal provoca inundaciones y emergencias en tres comunas de la región de Los Lagos
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Un sistema frontal ha provocado diversas emergencias en la región de Los Lagos, con inundaciones, crecidas de ríos y problemas de conectividad en distintas comunas.
En Ancud, el desborde de un estero tras intensas precipitaciones generó anegamientos en viviendas, locales comerciales y calles del centro, como Dieciocho y Arturo Prat.
Equipos municipales, Bomberos y Carabineros trabajan en la evacuación de agua y apoyo a los afectados.
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En Frutillar, las autoridades activaron el Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID), donde se identificaron puntos críticos en los sectores Las Cascadas, Michelle Bachelet, Nueva Nueve, San Pedro y Colonia La Radio.
Llaman a conducir con precaución
En tanto, en Purranque fue interrumpido el tránsito en el puente Los Molinos, sector Hueyusca, por la crecida de un río. Además, se reporta un aumento importante del caudal del río Manquemapu.
Desde TransporteInforma Región de Los Lagos llamaron a la precaución: “Ante precipitaciones y ráfagas de viento por sistema frontal, extrema precauciones al conducir; unidades de emergencia durante la jornada trabajando por distintas emergencias”.
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