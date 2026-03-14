El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Sistema frontal provoca inundaciones y emergencias en tres comunas de la región de Los Lagos

Un sistema frontal ha provocado diversas emergencias en la región de Los Lagos, con inundaciones, crecidas de ríos y problemas de conectividad en distintas comunas.

En Ancud, el desborde de un estero tras intensas precipitaciones generó anegamientos en viviendas, locales comerciales y calles del centro, como Dieciocho y Arturo Prat.

🚨 [ALERTA CLIMÁTICA] | ANCUD, CHILOÉ



📍 UBICACIÓN: Comuna de Ancud, diversos sectores urbanos y rurales.



🌧️ EVENTO: Desborde de estero debido a intensas precipitaciones por sistema frontal.



⚠️ ESTADO: Inundaciones en viviendas y locales comerciales. Riesgo de anegamiento en… pic.twitter.com/uIFa5FTr7v — OMEGAPROC (@omegaprocchile) March 14, 2026

Equipos municipales, Bomberos y Carabineros trabajan en la evacuación de agua y apoyo a los afectados.

En Frutillar, las autoridades activaron el Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID), donde se identificaron puntos críticos en los sectores Las Cascadas, Michelle Bachelet, Nueva Nueve, San Pedro y Colonia La Radio.

Llaman a conducir con precaución

En tanto, en Purranque fue interrumpido el tránsito en el puente Los Molinos, sector Hueyusca, por la crecida de un río. Además, se reporta un aumento importante del caudal del río Manquemapu.

Inundaciones Purranque Ampliar

Desde TransporteInforma Región de Los Lagos llamaron a la precaución: “Ante precipitaciones y ráfagas de viento por sistema frontal, extrema precauciones al conducir; unidades de emergencia durante la jornada trabajando por distintas emergencias”.