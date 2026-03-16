Rojas Vade declara ante la PDI: “No recuerdo nada” tras aparecer maniatado en la Ruta 78

Detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) acudieron al Hospital San Juan de Dios para tomar las primeras declaraciones al exconvencional Rodrigo Rojas Vade, quien fue hallado el pasado miércoles en un sitio eriazo cercano a Pomaire con signos de violencia, amarras y rayados de carácter político.

Pese a haber salido del coma inducido tras ingresar por una sobredosis de opioides, el testimonio del exconstituyente no aportó claridad sobre el incidente.

El testimonio: “No me acuerdo”

Según conocedores de la causa, la declaración de Rojas Vade ante los detectives fue calificada como “no abundante”. Ante las consultas sobre la dinámica del ataque o la identidad de sus agresores, el sujeto respondió sistemáticamente con evasivas:

Lagunas de memoria: Afirmó que su último recuerdo es haber salido de su casa para “comprar cigarros” y tomar la ruta de regreso.

Afirmó que su último recuerdo es haber salido de su casa para y tomar la ruta de regreso. Persistencia: Ante la insistencia de los funcionarios policiales con nuevas preguntas, la respuesta se limitó a repetir la frase: “No me acuerdo” , publica La Tercera.

Ante la insistencia de los funcionarios policiales con nuevas preguntas, la respuesta se limitó a repetir la frase: , publica La Tercera. Estado de salud: Aunque permanece grave en la UCI, el recinto médico informó que se encuentra estable dentro de su condición clínica, por lo que se fijó una nueva declaración para los próximos días.

Las pruebas que apuntan a una autolesión

El equipo investigador de la PDI ha recolectado elementos que han permitido abrir la hipótesis de un autoataque, sin descartar aún la participación de terceros:

Hallazgo en el domicilio: En la casa de Rojas Vade se encontraron amarras similares a las que tenía en sus extremidades al momento de ser rescatado.

En la casa de Rojas Vade se encontraron a las que tenía en sus extremidades al momento de ser rescatado. Evidencia en el vehículo: Dentro del automóvil que utilizaba para prestar servicios de transporte, se halló un plumón del mismo color que el utilizado para escribir consignas como “No + zurdos” y “Viva Kast” en sus antebrazos.

Dentro del automóvil que utilizaba para prestar servicios de transporte, se halló un que el utilizado para escribir consignas como “No + zurdos” y “Viva Kast” en sus antebrazos. Condición médica: Los informes iniciales indican que las lesiones físicas eran superficiales y que la gravedad de su estado fue provocada por la sobredosis de una droga opioide.

Diligencia clave: Análisis caligráfico

La Fiscalía ECOH se encuentra a la espera de un peritaje fundamental para el desenlace de la causa: una grafoscopía. Expertos criminalísticos compararán la letra de los rayados en los brazos de la víctima con su propia caligrafía para determinar si las consignas políticas fueron escritas por él mismo.

Esta pericia, junto con el análisis de restos orgánicos en el sitio del suceso, será determinante para establecer si se trató de un montaje o un ataque real.