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Balance por sistema frontal en Chile: más de 40 casas con daños, rutas cortadas y clases suspendidas

SENAPRED reportó afectaciones desde O’Higgins a Aysén por el sistema frontal: cortes de suministro, remociones en masa, pasos cerrados y roaming de emergencia.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno

El sistema frontal que se desarrolla entre las regiones de O’Higgins y Aysén mantiene a los equipos de SENAPRED en monitoreo.

Según el balance de las direcciones regionales, hasta las 05:30 horas predominaban cielos cubiertos y precipitaciones en sectores del centro-sur, con lluvias en Los Ríos y chubascos débiles en Los Lagos.

El impacto más visible durante la madrugada estuvo en servicios básicos y conectividad. La SEC informó un total de 8.605 clientes sin suministro eléctrico entre O’Higgins y Aysén (corte a las 05:40), concentrándose los mayores números en Maule (3.093), La Araucanía (1.925), Los Lagos (1.540) y Biobío (1.459). En el reporte se advierte además que “estos cortes de energía eléctrica no necesariamente tienen como origen el Sistema frontal”.

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Cortes, cierres y viviendas afectadas

En O’Higgins, la Ruta 66 quedó interrumpida en ambos sentidos en el cruce Santa Inés (Malloa) por caída de árbol. En Maule, se reportaron anegamientos en Linares y San Clemente sin afectación a viviendas, además de remociones menores en la Ruta L-45 (Cajón de Achibueno) y el cierre preventivo de pasos fronterizos Pehuenche y Vergara; CONAF restringió accesos en Radal 7 Tazas y Altos de Lircay.

En Ñuble, se evaluaban daños por anegamiento en viviendas de Pinto (Villa Juan Pablo II) y Bulnes (Villa Santa Fe). En Biobío, destacó el corte total de tránsito vehicular en la Ruta Q-699 (Alto Biobío, km 57) por deslizamiento, además de 30 personas aisladas en Antuco por el corte de la Ruta Q-45 (sector Los Barros) y desvíos en Talcahuano por derrumbe. También se reportaron filtraciones en establecimientos educacionales en Hualpén y Lota.

Por conectividad, SUBTEL informó que “se mantiene activo el Roaming Automático de Emergencia” en comunas de Ñuble y Biobío. En educación, MINEDUC indicó que “se encuentran suspendidas las clases” en comunas del Maule (Romeral, Sagrada Familia, Molina y Río Claro) y en cuatro establecimientos del Biobío (Alto Biobío, Hualpén y Lota).

La DMC mantiene alertamientos por precipitaciones, viento, tormentas eléctricas y “probable desarrollo de nubes convectivas con características tornádicas” en zonas del Biobío, Los Ríos y Los Lagos, mientras SERNAGEOMIN elevó el riesgo de remociones en masa a categoría alta en precordillera y cordillera de Maule, Ñuble y Biobío.

En tanto, el balance reporta 44 viviendas afectadas (entre daño menor y daños en evaluación), donde la Región del Biobío aparece como la más golpeada en viviendas, con 15 casas con daño menor por anegamiento (Los Ángeles: 1; Concepción: 7; Tomé: 7) y otras 21 con daños en evaluación (Alto Biobío: 1; Los Ángeles: 10; Tomé: 10), además de distintos puntos con caída de árboles y alteración de conectividad.

En Ñuble, se reportaron 7 viviendas con daños en evaluación en Pinto (Villa Juan Pablo II) y otros daños en evaluación en Bulnes (Villa Santa Fe), mientras que en Los Lagos se informó 1 vivienda con daño menor en Calbuco por anegamiento. En este reporte, no se informó de viviendas destruidas, por lo que la situación habitacional sigue sujeta a verificación a medida que avancen las inspecciones y el catastro en terreno.

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