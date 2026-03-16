Serios incidentes en Barrio Meiggs: ambulantes derriban reja perimetral e instalan barricadas

Una tensa tarde se vivió este lunes en el barrio Meiggs, en pleno centro de Santiago, luego de que se registraran serios incidentes en el sector de calle San Alfonso, a la altura de Gorbea.

De acuerdo con registros difundidos en videos, un grupo de desconocidos incendió diversos objetos para instalar una barricada además de derribar una de las rejas perimetrales del sector, en un nuevo episodio de violencia en una de las zonas más conflictivas del comercio capitalino.

El hecho se habría producido luego de un decomiso relevante de cigarrillos de contrabando, procedimiento que, según la versión del municipio, detonó la reacción de un grupo de personas que intentó recuperar espacio en la vía pública. Hasta el lugar llegó personal de Control de Orden Público de Carabineros, mientras las autoridades confirmaron al menos un detenido tras los disturbios.

Desbordes acusa intento de retomar la calle y advierte que no tolerará la violencia

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, vinculó directamente los desórdenes con el operativo previo realizado en el sector. “El día de hoy, luego de un decomiso importante de cigarrillos contrabandeados, un grupo de personas intentó retomarse parte de la calle San Alfonso a la altura de Gorbea”, señaló la autoridad comunal.

El jefe comunal agregó que los involucrados actuaron con fuerza contra personal municipal desplegado en el barrio. “Echaron abajo parte de la reja, a la fuerza, y con mucha violencia atacaron al personal de seguridad del municipio en el barrio Meiggs”, afirmó, apuntando a una acción organizada para volver a ocupar el sector intervenido.

Pese a ello, Desbordes sostuvo que el municipio ya anticipaba este tipo de reacción. “Son acciones que nosotros estamos esperando y, por lo tanto, nuestro personal reaccionó rápidamente”, indicó. En paralelo, destacó la intervención de los equipos de seguridad y la respuesta posterior de Carabineros para contener la situación en el sector.

El alcalde también endureció el tono frente a quienes intentan reinstalar el comercio ilegal en el barrio. “Vamos a seguir trabajando porque estos delincuentes van a seguir intentando recuperar el barrio donde vendían mucho”, afirmó. Junto con eso, remarcó: “No vamos a tolerar esas acciones” y adelantó nuevas acciones judiciales. Según dijo, existen registros audiovisuales de lo ocurrido, por lo que “vamos a proceder con las querellas”.

El episodio vuelve a tensionar la situación en Meiggs, un sector donde las autoridades buscan recuperar el control del espacio público frente a redes de comercio irregular y contrabando.