La verdadera razón por la que no se disputó la Finalissima 2026

Luego de días de debate, finalmente este domingo se anunció que la Finalissima, el choque que enfrentaría a los campeones vigentes de la Copa América y la Eurocopa, no se disputará.

Ante la imposibilidad de que el juego entre Argentina y España se pudiera disputar en Qatar por la guerra desatada en Medio Oriente, tanto UEFA como Conmebol buscaron infructuosamente un acuerdo por algún estadio.

De hecho, el consenso estaba avanzado para que el Santiago Bernabéu fuera la sede del choque, pero finalmente no hubo acuerdo.

Más allá que el DT de Argentina, Lionel Scaloni, había expuesto su incomodidad a disputar el partido con España a menos de tres meses del Mundial, habría otros motivos.

Según lo indicado por AS España, la situación legal del presidente de AFA, Claudio Tapia, fue factor, considerando que se encuentra investigado por evasión fiscal, con lo que no puede salir de territorio trasandino sin un salvoconducto.

Aunque hubiera obtenido aquella autorización, autoridades españolas siguen el caso, con lo que podría haber sido detenido en España, bochorno que los abogados le recomendaron evitar a “Chiqui” Tapia, quien porfió para que Madrid no fuera la sede de la Finalissima, cuestión que finalmente derivó en que el partido quedara cancelado.