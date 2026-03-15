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VIDEOS. Real Betis “paga” el desgaste europeo y sigue sin ganar en La Liga

El elenco de Manuel Pellegrini vino desde atrás para rescatar un empate en casa ante el Celta de Vigo.

Carlos Madariaga

Real Betis “paga” el desgaste europeo y sigue sin ganar en La Liga

Real Betis “paga” el desgaste europeo y sigue sin ganar en La Liga / Fran Santiago

El Real Betis vive una etapa decisiva de la temporada, considerando que está en la disputa de los octavos de final de la Europa League.

El conjunto de Manuel Pellegrini debió volver a competir en la Liga Española tras caer en la ida ante Panatinaikos en Grecia, con lo que reservó algunos nombres con miras a la revancha del próximo jueves para enfrentar hoy al Celta de Vigo.

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Eso sí, el arranque en La Cartuja fue de horror para los verdiblancos, considerando que a los 4 minutos ya perdían tras un remate de Ferrán Jutgla que contó con la complicidad del arquero Álvaro Valles.

El elenco gallego esperaba dar el golpe en la batalla por el quinto puesto, pero el Real Betis logró enmendar el rumbo en el segundo tiempo.

Esto luego que Héctor Bellerin resolvió de gran forma a los 49 minutos para empatar el marcador.

Real Betis batalló con algunas de sus figuras apuntando a la victoria, pero debió conformarse con un empate que estira a cuatro su racha de partidos sin ganar en La Liga, aunque pudo conservar el quinto puesto, con 44 puntos.

Con ello en mente, el elenco del “Ingeniero” ya se prepara para la revancha ante Panatinaikos, en Sevilla, apuntando a meterse en los cuartos de final de la Europa League.

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