Financiera vinculada a “Chiqui” Tapia y al fútbol argentino está bajo investigación por presunto lavado de dinero

Sur Finanzas, empresa vinculada al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, está siendo investigada por presunto lavado de dinero, en el marco de una causa por coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Hace unos días se llevó a cabo un allanamiento en las oficinas de la empresa investigada. “Nos llevamos mucha documentación que tenemos que analizar”, señaló a Clarín una fuente que participó del procedimiento ordenado por la justicia argentina.

El vínculo de Tapia con Sur Finanzas se debe a su cercanía con el dueño de la financiera, Maximiliano Ariel Vallejo, quien en 2023 realizó un particular comentario: “Tengo una relación muy linda con el Chiqui Tapia. Les prestamos dinero a varios clubes que necesitan financiación”.

Incluso, Sur Finanzas auspicia a la Liga Profesional de Argentina. Por lo mismo, desde 2023 se juega la “Copa Sur Finanzas” en el fútbol trasandino.

Millonario préstamo a San Lorenzo

Además, la financiera, que hoy está bajo investigación por presunto lavado de dinero, otorgó un préstamo cercano a los 2.000 millones de pesos al club San Lorenzo. La empresa también fue sponsor de Racing, Banfield, Platense, Barracas Central y clubes del ascenso.