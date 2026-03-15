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La autocrítica de Alexis Sánchez tras caer goleados ante el Barcelona: “No podemos cometer los mismos errores”

El delantero chileno jugó todo el partido en su regreso al Camp Nou tras casi siete años.

Carlos Madariaga

La autocrítica de Alexis Sánchez tras caer goleados ante el Barcelona: “No podemos cometer los mismos errores”

La autocrítica de Alexis Sánchez tras caer goleados ante el Barcelona: “No podemos cometer los mismos errores” / Europa Press Sports

Alexis Sánchez fue protagonista en torno al partido en que el Sevilla visitó al Barcelona este domingo por la fecha 28 de La Liga Española.

El tocopillano repasó con nostalgia su regreso al Camp Nou tras casi 7 años y disputó todo el partido contra los catalanes, donde su equipo extendió su racha a tres partidos seguidos sin victorias en el torneo.

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Los del Nervión quedaron condicionados ante el hecho de ir perdiendo antes de la media hora de juego con dos penales en contra, resultado que terminó en una clara caída por 5-2.

“Son muchos años sin ganar acá y entramos ya con dos penales que no se le pueden regalar a un equipo como el Barcelona, que se mueve mucho y bien”, recalcó Alexis Sánchez en zona mixta tras el compromiso, donde valoró el hecho que uno de los canteranos del club, Oso, haya podido convertir.

Me alegro por él, hablamos mucho y le exijo en los entrenamientos, porque el fútbol es constancia y no debe relajarse”, explicó Alexis Sánchez, ya pensando en el próximo encuentro, donde recibirán al Valencia en un partido clave por evitar el descenso.

“Hay que levantar cabeza antes de un partido en el que nos jugamos mucho la semana que viene. No podemos cometer los mismos errores e ir el domingo con todo”, cerró el “Niño Maravilla”.

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