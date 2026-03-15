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“Nuestros jugadores fueron víctimas de un asalto... Como club estamos brindándoles todo el apoyo a ellos y sus familias”

Deportes Concepción publicó un comunicado tras la violenta encerrona que sufrieron sus jugadores Joaquín Larrivey y Ángel Gillard, junto al volante de Magallanes, Cristóbal Jorquera. “Afortunadamente, todos se encuentran en buenas condiciones de salud”, agregaron.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

A través de un comunicado en redes sociales, Deportes Concepción se pronunció tras la violenta encerrona que sufrieron sus jugadores Joaquín Larrivey y Ángel Gillard, junto al volante de Magallanes, Cristóbal Jorquera.

El incidente ocurrió en el enlace de la Autopista Central con Costanera Norte, cuando el vehículo en el que se trasladaban los deportistas fue interceptado por un grupo de delincuentes.

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Según los antecedentes policiales, los antisociales los intimidaron con armas de fuego para obligarlos a descender del automóvil y concretar el robo. En el vehículo también se encontraba Agostina Reinoso, esposa del artillero, y el hijo de ambos, de apenas siete meses.

Al respecto, el cuadro penquista detalló que “durante la noche del sábado, nuestros jugadores Joaquín Larrivey, junto a su esposa e hijo, y Ángel Gillard fueron víctimas de un asalto con intimidación mientras se trasladaban por la Costanera Norte, en Santiago, en el automóvil del futbolista de Magallanes, Cristóbal Jorquera".

“Como institución, nos hemos mantenido en permanente contacto con nuestros jugadores. Afortunadamente, y pese al difícil momento vivido, todos los involucrados se encuentran tranquilos y en buenas condiciones de salud", agregó la institución.

Finalmente, Deporets Concepción señaló que “junto con lamentar profundamente lo ocurrido, como club estamos acompañando a los integrantes de nuestro plantel y a sus familias, brindándoles todo el apoyo necesario para enfrentar y superar esta compleja experiencia".

Luego de la denuncia del hecho, Carabineros logró dar con el paradero del vehículo BMW 430i Coupé tras una persecución que terminó en la comuna de San Bernardo. El detenido fue identificado como Leonardo Toloza Ibarra, ciudadano chileno de 36 años con antecedentes penales, mientras otros tres involucrados continúan siendo buscados por personal policial.

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