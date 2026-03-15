Sevilla, con Alexis Sánchez y Gabriel Suazo como titulares, sufrió un nuevo y duro traspié este domingo, al caer por 5-2 en su visita a Barcelona en el Camp Nou por la fecha 28 de La Liga de España.

El tocopillano, que volvió a pisar el césped culé tras casi siete años, disputó todo el encuentro, mientras que Suazo fue sustituido al minuto 46. De todas formas, los nacionales poco y nada pudieron hacer ante el poderío del equipo de Hansi Flick.

Con un doblete de Raphinha (9’ y 21′) desde el punto penal y un golazo de Dani Olmo (38′), cuando apenas se superaba la media hora de partido, los locales ya dominaban el marcador con un contundente 3-0.

Justo antes del cierre del primer tiempo, Oso (45+4′) pondría el descuento para los pupilos de Matías Almeyda. Sin embargo, otro tanto de Raphinha (51′) y luego Joao Cancelo (60′) se encargarían de sepultar al Sevilla.

El descuento final del conjunto andaluz fue obra de Djbril Sow (90+2), aunque de poco sirvió para evitar la derrota en el Camp Nou.

Con este resultado, Sevilla sumó su tercer partido consecutivo sin ganar y se ubica en el puesto 14 con 31 puntos, a cinco de la zona de descenso. Por su parte, Barcelona se mantiene líder con 70 puntos, a cuatro de distancia de su más cercano perseguidor, el Real Madrid (66).

El siguiente partido del equipo de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo será de local ante Valencia, el sábado 21 de marzo a las 17:00 horas, mientras que el Barça recibirá a Newcastle por la vuelta de los octavos de final de Champions League el miércoles 18 de marzo a las 14:45 horas de Chile.