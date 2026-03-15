;

VIDEO. Otro golpe para Alexis y Suazo: Sevilla es goleado en visita a Barcelona y sigue sin ganar en La Liga

El equipo de los chilenos sufre en la parte baja de la tabla.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images

Sevilla, con Alexis Sánchez y Gabriel Suazo como titulares, sufrió un nuevo y duro traspié este domingo, al caer por 5-2 en su visita a Barcelona en el Camp Nou por la fecha 28 de La Liga de España.

El tocopillano, que volvió a pisar el césped culé tras casi siete años, disputó todo el encuentro, mientras que Suazo fue sustituido al minuto 46. De todas formas, los nacionales poco y nada pudieron hacer ante el poderío del equipo de Hansi Flick.

Revisa también:

ADN

Con un doblete de Raphinha (9’ y 21′) desde el punto penal y un golazo de Dani Olmo (38′), cuando apenas se superaba la media hora de partido, los locales ya dominaban el marcador con un contundente 3-0.

Justo antes del cierre del primer tiempo, Oso (45+4′) pondría el descuento para los pupilos de Matías Almeyda. Sin embargo, otro tanto de Raphinha (51′) y luego Joao Cancelo (60′) se encargarían de sepultar al Sevilla.

El descuento final del conjunto andaluz fue obra de Djbril Sow (90+2), aunque de poco sirvió para evitar la derrota en el Camp Nou.

Con este resultado, Sevilla sumó su tercer partido consecutivo sin ganar y se ubica en el puesto 14 con 31 puntos, a cinco de la zona de descenso. Por su parte, Barcelona se mantiene líder con 70 puntos, a cuatro de distancia de su más cercano perseguidor, el Real Madrid (66).

El siguiente partido del equipo de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo será de local ante Valencia, el sábado 21 de marzo a las 17:00 horas, mientras que el Barça recibirá a Newcastle por la vuelta de los octavos de final de Champions League el miércoles 18 de marzo a las 14:45 horas de Chile.

Contenido patrocinado

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

Kevin Spacey acusa a productores de &#039;House of Cards&#039; de despedirlo con &#039;argumentos falsos&#039;

Kevin Spacey acusa a productores de 'House of Cards' de despedirlo con 'argumentos falsos'

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: &#039;Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable&#039;

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: 'Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable'

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: &#039;Va a dar penita&#039;

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: 'Va a dar penita'

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad