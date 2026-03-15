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VIDEO. Alexis Sánchez vuelve al Camp Nou y emociona a los hinchas del Barcelona con este mensaje

El tocopillano volvió a pisar el césped culé después de casi siete años.

Bastián Lizama

@DAZN_ES

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Alexis Sánchez vive una jornada cargada de emociones. Este domingo, el delantero chileno volvió a pisar el césped del Camp Nou tras casi siete años, en el duelo donde Sevilla visita a Barcelona por la fecha 28 de La Liga de España.

El tocopillano regresa a un escenario que conoce bien y donde dejó huella entre 2011 y 2014, periodo en el que defendió la camiseta blaugrana antes de marcharse al Arsenal de Inglaterra.

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Por lo mismo, el ‘Niño Maravilla’ fue uno de los protagonistas en la previa del partido y, en diálogo con DAZN, compartió sus sensaciones antes de su esperado reencuentro con el club catalán.

“Es difícil, siempre hay nervios con un gran equipo que es el Barcelona. En mi caso, jugué en el mejor Barça de la historia”, afirmó el goleador histórico de La Roja en la cancha del Camp Nou.

“Me tocó jugar con Iniesta, Messi, Xavi y los mejores que había en ese momento. Que me impresione algo más que eso no es nada fácil y eso es lo que me hace jugar con mucha confianza”, cerró Alexis Sánchez, evocando una de las etapas más recordadas de su carrera.

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