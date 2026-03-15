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Fiscal Nacional buscará cooperación de EE.UU. para investigación por homicidio de Ojeda: esperan interrogar a Nicolás Maduro

Ángel Valencia abordará cooperación internacional para esclarecer el crimen. “Necesitamos que dichas autoridades puedan prestar su colaboración”, afirmó.

Martín Neut

Ángel Valencia

Ángel Valencia / Oscar Guerra

El fiscal nacional, Ángel Valencia, se reunirá este lunes en Washington con la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, para abordar la cooperación internacional en la investigación por el secuestro y homicidio del exmilitar venezolano Ronald Ojeda.

En entrevista con La Tercera, el jefe del Ministerio Público explicó que una de las diligencias que busca impulsar es el interrogatorio al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en el marco de la investigación que lidera el fiscal Héctor Barros.

“Nuestra Fiscalía ha manifestado la necesidad de realizar una diligencia básica: interrogar, eventualmente, entre otras personas, a Nicolás Maduro”, afirmó Valencia, señalando que el objetivo es esclarecer cómo fue “planeado, financiado y ejecutado” el crimen del exteniente.

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“Habría sido planeado o instruido por”

El fiscal explicó que esa diligencia requiere la colaboración de autoridades estadounidenses.

“Hoy, el señor Maduro no se encuentra en el territorio nacional, sino bajo la jurisdicción de autoridades de los Estados Unidos de América; en consecuencia, necesitamos que dichas autoridades puedan prestar su colaboración”, sostuvo.

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Getty Images / XNY/Star Max

Además, indicó que existen antecedentes en la investigación que apuntan a que el crimen “habría sido planeado o instruido por” el dirigente venezolano Diosdado Cabello.

En la misma entrevista, Valencia advirtió sobre el avance del crimen organizado en Chile y aseguró que el país dejó de ser solo una ruta de tránsito para el narcotráfico.

Advertencia por crimen organizado

“El crimen organizado transnacional es probablemente la amenaza más grave que hoy enfrenta la democracia en nuestra región”, señaló.

“Esa idea quedó atrás. Hoy tenemos organizaciones criminales que operan dentro del país y que no solo se dedican al narcotráfico, sino también a trata de personas, explotación sexual, extorsiones y fraudes informáticos”, indicó.

Asimismo, remarcó que reconocer este cambio es clave para enfrentarlo, aunque advirtió que el mayor peligro sería normalizar su presencia. “El peor riesgo es resignarse frente al crimen organizado”, concluyó.

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