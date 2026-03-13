;

Arrestan en Estados Unidos a líder de “Los Piratas”: preparan su extradición a Chile por el crimen de Ronald Ojeda

Rafael Enrique Gámez Salas, alias “Turko”, enfrenta siete cargos criminales, incluyendo el secuestro y homicidio del exteniente venezolano ocurrido en Santiago.

Mario Vergara

Arrestan en Estados Unidos a líder de “Los Piratas”

Arrestan en Estados Unidos a líder de “Los Piratas”

01:11

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En una operación conjunta entre el Departamento de Justicia de Estados Unidos y las autoridades chilenas, se concretó el arresto de Rafael Enrique Gámez Salas (40), ciudadano venezolano identificado como el presunto líder de “Los Piratas”, la principal célula operativa del Tren de Aragua (TdA) en Chile. Conocido bajo los alias de “Adrian Rafael Gámez Finol” y “Turko”, el sujeto fue detenido este miércoles en el Distrito Central de California con fines de extradición.

Chile acusa a Gámez Salas de supervisar y coordinar una red criminal dedicada al secuestro, homicidios y extorsiones, asegurando además que los recursos financieros generados fueran transferidos al extranjero. Entre los siete cargos que enfrenta destacan la asociación delictiva, secuestro con fines de extorsión y el secuestro con resultado de homicidio de un exoficial militar venezolano.

El rol clave en el caso Ronald Ojeda

Según los antecedentes de la investigación chilena, Gámez Salas habría planeado y dirigido, bajo supervisión de los altos mandos del TdA, el secuestro y asesinato del exteniente venezolano ocurrido en febrero de 2024 en Santiago. Chile alega que miembros de “Los Piratas” se hicieron pasar por agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) para capturar a la víctima en su departamento.

Revisa también:

ADN

El cuerpo de la víctima fue hallado una semana después, oculto dentro de una maleta y enterrado bajo una losa de concreto en una vivienda improvisada. La autopsia reveló signos de tortura y asfixia por ahorcamiento. En comunicaciones interceptadas, Gámez Salas habría confesado que la tarea de ejecutar este crimen le fue asignada “desde arriba”.

Un historial de ingresos ilegales y violencia

Gámez Salas representa, según el Fiscal General Adjunto de EE. UU., Todd Blanche, una “clara amenaza para la seguridad pública”. Su historial delictivo incluye:

  • Tráfico de personas: Condenado en Texas en febrero de 2025 tras reingresar ilegalmente a EE. UU..
  • Enfrentamientos armados: Chile lo vincula a un tiroteo ocurrido en abril de 2024 donde falleció un policía chileno.
  • Reingreso ilegal: Había sido deportado a Venezuela en 2023, pero regresó a territorio estadounidense durante la administración Biden.

Cooperación internacional y extradición

El proceso de extradición es el resultado de un año de trabajo colaborativo entre la Oficina de Asuntos Internacionales de la División Penal de EE. UU. y las autoridades chilenas. Gámez Salas se encontraba cumpliendo una condena por reingreso ilegal en California al momento de ejecutarse la orden de arresto provisional.

Este hito se suma a la extradición realizada en septiembre de 2025 de Edgar Javier Benítez Rubio, otro miembro del TdA implicado en el mismo crimen. El Departamento de Justicia de EE. UU. subrayó que el país no será un refugio para criminales peligrosos y que seguirá priorizando el desmantelamiento de organizaciones terroristas extranjeras como el Tren de Aragua.

Contenido patrocinado

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

Kevin Spacey acusa a productores de &#039;House of Cards&#039; de despedirlo con &#039;argumentos falsos&#039;

Kevin Spacey acusa a productores de 'House of Cards' de despedirlo con 'argumentos falsos'

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: &#039;Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable&#039;

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: 'Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable'

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: &#039;Va a dar penita&#039;

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: 'Va a dar penita'

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad